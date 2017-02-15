Компания Nikon приняла волевое решение отказаться от дальнейшего развития линейки фотоаппаратов DL, так что новые модели этой серии выходить не будут. А все почему? А все потому, что производитель обычных зеркалок замахнулся на премиум-сегмент и, как сейчас модно выражаться, «не вывез».

Серия Nikon DL была анонсирована около года назад, и на момент открытия в нее вошли три модели — Nikon DL24-85 f/1.8-2.8, Nikon DL18-50 f/1.8-2.8 и Nikon DL24-500 f/2.8-5.6. Все три представителя данного трио были оснащены оптикой NIKKOR, притом несъемной, но в то же время сравнимой по качеству и возможностям с объективами для зеркальных фотоаппаратов. В недрах корпусов этих камер скрылась 1-дюймовая матрица СХ. Фотоаппараты Nikon DL позиционировались как нечто крутое, способное обеспечить превосходное качество снимков для ценителей премиум-гаджетов, как говорилось в официальных пресс-релизах.

На деле же весь мир давно снимает на смартфоны, и рынок фотоаппаратов, и в особенности его премиум-сегмент, существенно просел. Руководство Nikon засомневалось в рентабельности вывода камер серии DL на рынок, а потом подтянулись проблемы при разработке управляющей электроники, и в результате от проекта было решено полностью отказаться. А сколько мегапикселей в вашем смартфоне?