Хороших смартфонов много не бывает, а все мы помним, что мобильники Nokia — хорошие. И именно по этой причине их станет намного больше — официально на три и формально на два, уже в конце этого месяца. На шоу мобильной электроники весь мир познакомится с трио новых аппаратов о Nokia, один из которых уже продается в Китае, и притом весьма успешно.

Это, конечно же, Nokia 6, и его привезут в Барселону специально, ведь его ожидает международный релиз по цене в районе 250 евро. Пересечение границы КНР не повлияет на его аппаратную базу, но изменит цвет с черного на белый, хотя черный оттенок тоже будет доступен. Напомним, что Nokia 6 состоит из 4 Гб RAM, Full HD-экрана на 5,5 дюйма, CPU Qualcomm 430 и камерой на 16 мегапикселей. Свои CPU он поделится с мобильником Nokia 5, оцененным предварительно в 200 евро, и это аппарат средне-бюджетного уровня с 2 Гб RAM, HD-экраном на 5,2 дюйма и камерой на 12 Мп.

Есть также аппарат Nokia 3 за 150 евро, но его возможности пока что держатся в тайне. Судя по всему, это какой-то лютый бюджетник, но зато с двумя SIM-картами. Но все эти мобильники, на самом деле, пыль по сравнению с тем, что Nokia приготовила истинным фанатам марки: она собирается возродить слайдер N95, для чего уже зарегистрировала торговую марку NSeries, и выпустить прямого потомка легендарного моноблока Nokia 3310. Ждем с нетерпением!