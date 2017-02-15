Сторона обвиненного в употреблении мельдония российского боксера Александра Поветкина будет ходатайствовать о смене состава присяжных в федеральном суде Южного округа штата Нью-Йорк (США), так как в ходе слушаний были допущены процессуальные нарушения. Об этом рассказал адвокат боксера Алексей Карпенко.

Новость была оставлена 15 февраля 2017 05:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.