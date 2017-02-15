Компания Canon анонсировала два новых зеркальных фотоаппарата EOS 800D и EOS 77D, которые в определенных регионах мира будут продаваться под названиями EOS Rebel T7i и EOS 9000D для запутывания вероятного противника. Обе новинки ориентированы на начинающих пользователей, которые решили отказаться от мыльниц и попробовать себя в роли фотографа.

Внутри обеих зеркалок Canon EOS 800D и EOS 77D находится сенсор CMOS APS-C с разрешением 24,2 мегапикселя и физическими размерами 22,3х14,9 миллиметров. Чувствительность ISO варьируется здесь от 100 до 25600 единиц, и есть возможность расширения до 51200 единиц. Кроме того, оба цифровика укомплектованы процессором обработки изображений Digic 7, поворотным 3-дюймовым экраном и оптическим видоискателем с 95-процентным охватом кадра. В список общих характеристик также входят слот SDXC, запись Full HD-видео на частоте 60 кадров в секунду, выдержка от 1/4000 до 30 секунд и 6-кадровая серийная съемка вместе с портами HDMI 2.0 и USB 2.0 и модулями NFC, Bluetooth и Wi-Fi.

В дополнение ко всему этому у старшей модели EOS 77D есть датчик замера экспозиции с разрешением 7650 пикселей и распознаванием ИК-спектра, а также возможность обнаружения мерцания для стабильной экспозиции. Фотоаппараты Canon EOS 800D и EOS 77D поступят в продажу уже в апреле этого года по цене 750 и 900 долларов США соответственно. В стоимость входит лишь «тушка».