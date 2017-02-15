Интернет-магазин GearBest запустил новую программу скидок на смартфоны 2017 года от известных китайских брендов. Цены снижены на семь устройств от Xiaomi, Huawei и OnePlus, компаний, известных в России и во всем мире высоким качеством своей продукции.





Первым в списке идет нашумевший бюджетный фаблет Xiaomi Redmi Note 4 с 64 Гб встроенной памяти и 3 Гб ОЗУ, который прямо сейчас можно купить всего за $195 по купону «REDNO» (не более 100 экземпляров). Смартфон заслужил признание и популярность благодаря стильному дизайну, прочному металлическому корпусу, большому Full HD-экрану на 5,5 дюйма и 10-ядерному процессору Helio X20 от MediaTek.

Далее, рассмотрим новинку февраля 2017 года, смартфон Huawei Honor 8 в темно-синем корпусе, на который по купону «HonorGB» установлена цена в размере $360. Данный моноблок характеризуется в первую очередь двойной основной фотокамерой с парой матриц на 12 мегапикселей и очень мощным процессором Kirin 950 с частотой до 2,3 ГГц. В его распоряжении имеются экран на 5,2 дюйма с разрешением Full HD, 64 Гб ROM, модуль RAM на 4 Гб и ОС Android 6.0.

OnePlus 3T – это очень широко известный фаблет, один из первых, кто получил сразу 6 Гб оперативной памяти в дополнение к прочим современным характеристикам – 64 Гб ROM, 5,5-дюймовому экрану Full HD под стеклом Gorilla Glass 4 и топовому процессору Qualcomm Snapdragon 821 с частотой 4х2,1 ГГц. Смартфон OnePlus 3T оценивается в $449 после активации купона «OPTGBS», который распространяется на 100 экземпляров устройства. В цену войдут поддержка сетей 4G и два слота под SIM-карты, как и у предыдущих моделей, а также ОС Android 6 и две фотокамеры, обе на 16 Мп.

В дополнение к этим смартфонам в GearBest подешевели еще четыре модели: Xiaomi Mi5s (купон «Mi5GSB», цена $290), Xiaomi Mi Note 2 («MINOTE2S», $640), XiaoMi Mi5 («XIMIS», $260, 100 экземпляров) и Xiaomi Redmi 4 («XIREDMI», $165, 500 экземпляров).