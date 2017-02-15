Состоялся официальный анонс доступного смартфона Meizu M5s с очень неплохими для бюджетной модели возможностями. Мобильник наделен металлическим корпусом и даже поддерживает быструю зарядку своего аккумулятора, хотя стоит он даже дешевле 150 долларов США.

Meizu M5s — это потенциальный бестселлер, поскольку за 115 американских долларов покупатель получит смартфон с HD-экраном на 5,2 дюйма по диагонали и стеклом 2,5D и сразу 3 Гб оперативной памяти вместе с процессором MediaTek MT6753. Встроенной памяти, правда, маловато, всего 16 Гб, но всегда есть возможность купить карту microSD или вовсе выбрать комплектацию с 32 Гб ROM (цена вырастет до 145 долларов).

Meizu M5s питается от АКБ емкостью 3000 мАч, который можно зарядить до 56 процентов за полчаса. На смартфон установлена ОС Android 6, и есть фотокамеры с разрешением 5 и 13 мегапикселей. Купить Meizu M5s можно в золотом, сером и серебристом вариантах. Он весит 143 грамма при толщине 8 миллиметров, и его даже можно купить в розовом цвете корпуса. Традиционные черный и белый оттенки для этой модели пока не предусмотрены.