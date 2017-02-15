В Святошинском районе Киева в многоэтажном жилом доме сотрудники полиции эвакуировали жителей подъезда из-за посылки из Китая. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Сообщение о подозрительной почте в доме на Борщаговке поступило утром, 15 февраля. На место выехала полиция и взрывотехники..подробнее