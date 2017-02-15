Глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной политики Виктор Галасюк заявил о намерении инициировать расследование Национальное антикоррупционное бюро по факту возможных махинаций при повышении тарифов на подключение к энергосетям для промышленных потребителей

Новость была оставлена 15 февраля 2017 21:00 в категории Экономика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.