Законностью повышения тарифов на присоединение к энергосетям займется НАБУ
Категория: Экономика | 15 февраля 2017 21:00

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной политики Виктор Галасюк заявил о намерении инициировать расследование Национальное антикоррупционное бюро по факту возможных махинаций при повышении тарифов на подключение к энергосетям для промышленных потребителей

Новость была оставлена 15 февраля 2017 21:00 в категории Экономика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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