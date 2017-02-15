Футболисты лондонского «Челси» устроили соревнование по точности длинных передач, основанном на одном из режимов симулятора FIFA 17. Игроки разделились на две команды. В первую вошли Тибо Куртуа, Эден Азар и Миши Батшуайи, во вторую — Н’Голо Канте, Натаниэл Чалоба и Курт Зума. В результате победил второй коллектив.

Новость была оставлена 15 февраля 2017 21:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.