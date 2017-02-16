Американская теннисистка Серена Уильямс снялась в откровенной фотосессии для журнала Sports Illustrated. Спортсменка отметила, что хочет заставить людей забыть о стандартах красоты и почувствовать себя комфортно в своем теле. «Я действительно хочу донести это до тех, у которых мой тип фигуры», — заявила Уильямс.

Новость была оставлена 16 февраля 2017 13:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.