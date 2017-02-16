В Киеве с 18 по 22 февраля планируется 13 массовых акций. Количество участников ожидается от 100 до 100 тысяч человек. Порядок в Киеве будут охранять 6 тысяч правоохранителей. Об этом сообщил журналистам на брифинге начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, передает корреспондент LIGA..подробнее

Новость была оставлена 16 февраля 2017 17:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.