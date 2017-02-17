Компания Acer предложила отечественным геймерам отказаться от мониторов в пользу нового игрового проектора Predator Z850, который благополучно вышел в нашей стране. Правда, стоит он как хорошая, хотя и подержанная, иномарка, но сути дела это не меняет.

Проектор Acer Predator Z850 умеет выводить на любую стену и даже на потолок изображение в формате 24:9, то есть картинка получится очень ультраширокая, а ее разрешение составит 1920х720 пикселей. Кстати, за такую цену могли бы и Ultra HD внедрить и не жадничать. Зато Acer Predator Z850 можно размещать на расстоянии всего 47 сантиметров от стены благодаря особой беззеркальной конструкции проектора, наделенного к тому же коротким фокусом. Основу устройства составляет долгоиграющий лазерный диод, время наработки на отказ которого производитель по каким-то причинам раскрывать не стал.

Этот самый диод обеспечивает яркость изображения до 3000 люмен и контрастность на уровне 100 000:1, так что в этом плане все здорово. И есть лишь одно «но»: стоит Acer Predator Z850 в России ровно 400 000 рублей, и вам еще дадут сдачу 10-рублевой монеткой. В этом случае возникает вопрос о целесообразности таких вложений, ведь игровой монитор с диагональю выше 30 дюймов, изогнутой формой и разрешением Ultra HD обойдется в разы дешевле, даже если покупать его на территории нашей страны.