Каждый производитель добивается своей продукцией доверия со стороны потенциальных покупателей. В результате при должном старании логотип на корпусе будет обеспечивать высокий спрос на товар. В GearBest решили устроить распродажу товаров от брендов, которым доверяют миллионы людей: речь идет о Xiaomi, Elephone, Firefly, NO.1, Zeblaze и пр. Всего предлагается 50 разных лотов.





Продукция, выпускаемая брендом Xiaomi, обрела известность не только за счет качества, но благодаря огромному ассортименту техники с самым разным функционалом: в GearBest можно приобрести фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 1S за $12, умную IP-камеру Xiaomi Smart за $29, экшен-камеру YI II за $200, наушники Xiaomi In-ear Hybrid за $27, камеру Xiaomi Yi за $28 и пр. И это далеко не весь список предлагаемых товаров.

Компания Elephone предлагает, в свою очередь, фитнес-браслет Elephone ELE MGCOOL Band 2 по цене в $20, экшен-камеру Elephone ELE Explorer за $53, EleCam Explorer Elite стоимостью $66 и панорамную камеру Elecam 360 за $100. Здесь также можно приобрести наушники ELE Whisper стоимостью $46 и корпус для экшен-камер ELE Explorer, позволяющий использовать устройство под водой, за $6.

Не обошлось и без продукции NO.1 и Zeblaze, а именно фитнес-трекеров, браслетов, смарт-часов и прочих классических аксессуаров для ношения на запястье: для людей, любящих спорт, подойдут часы NO.1 F2 в защищенном корпусе монохромным ЖК-дисплеем. GearBest предлагает на них скидку в 45% и приобрести их можно за $26. Те, кто любит роскошную классику, оценят часы Zeblaze Cosmo стоимостью $41. В числе фитнес-трекеров можно отметить Zeblaze ZeBand за $20 и NO.1 F1 за $22.

Если вам нужны наушники, для вас подготовлены скидки на продукцию брендов KZ Sports и Bluedio: всего предлагается 16 моделей стоимостью от $5 за KZ ATR Dynamic и до $62 за беспроводные Bluedio A. Всевозможные камеры также доступны по сниженной цене – это продукция Firefly и Wanscam: FIREFLY 6S стоимостью $70, Hawkeye Firefly 7S за $69, HawKeye Firefly Q6 за $49, WANSCAM HW0045 за $120, WANSCAM HW0043 за $30, а также WANSCAM HW0036 по цене в $20 и Wanscam HW0038 – за $50.

Чтобы сэкономить на покупке нужно гаджета, желательно поторопиться, поскольку акция от GearBest имеет ограничения по времени и количеству экземпляров.