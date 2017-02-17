Смартфоны Moto G5 и G5 Plus готовятся к предстоящему дебюту в конце этого месяца на шоу MWC 2017, так что ничего удивительного в приросте количества информации о них. Сегодня, к примеру, полностью рассекретили внешность обоих аппаратов, причем при помощи официальных изображений.

Судя по предложенным снимкам, смартфоны Moto G5 и G5 Plus — это два брата-близнеца, один из которых употреблял спортивное питание и немного подрос, а второй тренировался «в натуральную». В результате оба выглядят абсолютно идентично, но у старшей экран составляет 5,5 или 5,7 дюйма по диагонали, тогда как модель младшая довольствуется 5,2-дюймовым тачскрином, тоже, в принципе, немаленьким. Moto G5 получит аккумулятор емкостью 3000 мАч, фотокамеру на 12 мегапикселей и поддержку Full HD-разрешения, а также некий 8-ядерный процессор производства Qualcomm, вероятнее всего, чип с индексом 625.

Про старшую Moto G5 Plus информации пока что нет, разве что можно не сомневаться в поддержке все того же разрешения Full HD, поскольку оба мобильника флагманами не являются, и Quad HD им попросту не положено. Далее, по умолчанию на новых Moto G5 и G5 Plus будет установлена ОС Google Android 7, поскольку время шестой версии ушло, и на ней теперь работают только «китайфоны» второго эшелона, к которому продукция Motorola (читай, Lenovo) не относится.