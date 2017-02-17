Петербургский «Зенит» проиграл бельгийскому «Андерлехту» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча состоялась в Брюсселе в четверг и завершилась со счетом 2:0 в пользу местной команды. Дубль оформил форвард Франк Ачеампонг, отличившийся на 5-й и 31-й минутах. Ответная встреча пройдет 23 февраля.

Новость была оставлена 17 февраля 2017 05:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.