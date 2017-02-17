В части ответвления от станции метро Мостицкая в Киеве, строительство которой планируют начать в этом году, построят «вертикальные тоннели», по которым поезда будут проезжать друг над другом. Об этом сказал председатель постоянной комиссии по вопросам транспорта, связи и рекламы КГГА Алексей Окопный,.подробнее

Новость была оставлена 17 февраля 2017 17:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.