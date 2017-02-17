Восстановление выведенных с рынка банков через суд может стать массовым, а авторитет Национального банка в вопросе вывода проблемных банков с рынка поставлен под большое сомнение. Такое мнение в колонке для «Экономической правды» высказал глава Комитета ВРУ по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалка.

Новость была оставлена 17 февраля 2017 21:00 в категории Экономика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.