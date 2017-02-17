Защитник лондонского «Челси» Давид Луис совершил шутливое нападение на корреспондента клубного телеканала Ли Паркера. Он повалил журналиста с ног и удержал его на газоне. Партнеры по команде зафиксировали победу Луиса в этом поединке. После этого журналист поднялся и продолжил съемку.

Новость была оставлена 17 февраля 2017 21:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.