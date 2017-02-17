Олимпийский чемпион посчитал российских биатлонистов подорвавшимися на мине
Категория: Спорт | 17 февраля 2017 21:00

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев оценил выступление сборной России на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Он заявил, что спортсмены «как будто подорвались на какой-то мине». Также эксперт подчеркнул, что в неудачном выступлении женской команды винить стоит не только тренеров.

Новость была оставлена 17 февраля 2017 21:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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