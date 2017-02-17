Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев оценил выступление сборной России на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Он заявил, что спортсмены «как будто подорвались на какой-то мине». Также эксперт подчеркнул, что в неудачном выступлении женской команды винить стоит не только тренеров.

Новость была оставлена 17 февраля 2017 21:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.