Смартфон Asus Zenfone 3 Go, готовящийся к анонсу на шоу MWC 2017 в конце этого месяца, наконец-то открыл личико и явил миру свою внешность. Как оказалось, это почти полная копия iPhone 6s полуторалетней давности, разве что яблока надкушенного на корпусе нет.

Asus Zenfone 3 Go — это бюджетный смартфон стоимостью в районе 150 евро, и у него при этом будет наличествовать система подавления шума на основе двух микрофонов, так что вторичный дизайн ему вполне можно простить. Как видно на фото, аппарат выйдет в ряде цветов, включая черный, ибо он снова в моде, и надеемся, что лицевая панель тоже будет выкрашена в этот цвет, поскольку на белом фоне очень хорошо видны довольно широкие рамки HD-экрана с диагональю 5 дюймов и матрицей IPS.

Asus Zenfone 3 Go построят на процессоре Qualcomm 410 и добавят к нему 2 Гб оперативной памяти вместе с накопителем емкостью 16 гигабайтов, так что здесь все вполне обычно для бюджетника. В полной мере обычность затрагивает и фотокамеры — основная 13 Мп и фронталочка на 5 мегапикселей, но у нее, заметим, есть собственная вспышка, так что ночные селфи будут получаться неплохими, несмотря на то, что мода на себяшки уже давно прошла. Все это в Asus Zenfone 3 Go будет дополнено ОС Android 6 и двумя слотами под SIM-карты. Цена вопроса, напомним, в районе 150 евро.