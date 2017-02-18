Когда-то бренд Kodak был на каждом фотоаппарате и на каждой упаковке с пленкой, а теперь об этой марке благополучно забыли. Она пару раз напомнила о себе при помощи смартфонов, причем лишь второй раз оказался удачным, а теперь вот ее логотип будет красоваться на планшетных компьютерах.

Производством планшетов под маркой Kodak займется французская компания ARCHOS, которая, заметим, действительно умеет делать качественные и при этом доступные компьютеры и смартфоны. Так что все, что от нее требуется — это заменить свой логотип на лого заказчика, в данном случае Kodak, и можно уже начинать считать прибыль. Пока что к релизу планируется лишь один планшетник Kodak, и выйдет он уже летом текущего года, так что анонс его состоится еще раньше, быть может, уже даже в текущем месяце.

Это, кстати, вполне вероятно, поскольку ARCHOS даже не придется покидать Европу — она доберется из Франции в Испанию и покажет компьютеры на MWC 2017, выставке, которая начнется 27 февраля в Барселоне. Но пока что все это не имеет официального подтверждения, так что остается лишь ждать появления новой информации. Судя по внешнему виду, новое творение ARCHOS отличается невысокой ценой, но у него, по слухам, будут IPS-экран, камера на 8 мегапикселей и поддержка сотовых сетей третьего поколения.