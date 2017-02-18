На мероприятии Mobile World Congress 2017 в Барселоне, которое откроется в конце этого месяца, пройдет показ нового смартфона ZTE Gigabit Phone, не имеющего аналога в мире. Название это, само собой, временное, а уникальным данный аппарат делает поддержка сотовых сетей пятого поколения.

Смартфон ZTE Gigabit Phone способен передавать данные на скорости до 1 гигабита в секунду, а это в 10 раз быстрее, чем проводной интернет в крупных городах нашей страны. Такой скорости мобильнику хватит вообще на все, даже на просмотр панорамного видео в разрешении Ultra HD, качаемого напрямую из Интернета. В России ZTE Gigabit Phone продаваться не будет, поскольку в нашей стране даже GSM, а это второе поколение сотовых сетей, не везде есть, так что пятое поколение приедет к нам лет через дцать, когда ZTE Gigabit Phone уже успеет 10 раз морально устареть.

По предварительным данным, первым делом аппарат выйдет в США и Австралии, и это будет, по нынешним меркам, очень мощный флагманский гаджет с топовым процессором Qualcomm 835, Quad HD-экраном, 6 Гб памяти и ОС Android 7. установленной уже на заводе. Старт выставки MWC 2017 назначен на 27 февраля, а сотовые сети пятого поколения начнут покрывать мир уже в следующем году.