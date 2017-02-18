В пятницу вечером, 17 февраля, в Киеве произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, еще один получил травмы. Об этом сообщает Эспрессо.

Авария произошла на улице Луговой: автомобиль ВАЗ по неизвестным причинам не справился с управлением и врезался в отбойник, разделяющий встречные полосы..подробнее