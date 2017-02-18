В Киеве ВАЗ врезался в отбойник: водитель погиб на месте
Категория: Столица | 18 февраля 2017 05:00

   В пятницу вечером, 17 февраля, в Киеве произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, еще один получил травмы. Об этом сообщает Эспрессо.

Авария произошла на улице Луговой: автомобиль ВАЗ по неизвестным причинам не справился с управлением и врезался в отбойник, разделяющий встречные полосы..подробнее

Новость была оставлена 18 февраля 2017 05:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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