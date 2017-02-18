Российские футбольные болельщики в песенной форме пригласили британских фанатов посетить чемпионат мира 2018 года. Они призвали иностранцев не бояться поездки в Россию, несмотря на показанный британским ТВ фильм «Российская армия хулиганов», в котором предстоящее мировое первенство называют фестивалем насилия.

Новость была оставлена 18 февраля 2017 13:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.