Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов призвал главу Международного союза биатлонистов Андерса Бессеберга наказать французов Мартена Фуркада и Аристида Бегю его критику в адрес россиянина Александра Логинова. Кравцов отметил, что их действия возмутили тысячи людей по всему миру.

Новость была оставлена 18 февраля 2017 13:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.