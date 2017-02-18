В интернет-магазине GearBest стартовала масштабная распродажа товаров и устройств. посвященная Дню защитника отечества. В акции представлено более 90 лотов, мимо которых не пройдет ни один мужчина, даже если он волею судеб не был в российской армии.





В общей сложности 92 предложения поделены на 7 категорий, и первая из них посвящена самым массовым войскам Российской Федерации, а именно – диванным. Здесь каждый участник виртуальных военных действий или холиваров на форумах и в комментариях сможет выбрать игровые мыши и клавиатуры (мышка Motospeed V40 стоит всего $13, а клавиатура Motospeed CK108 с многоцветной подсветкой кнопок – $62). В играх, заметим, важен качественный звук, поэтому без наушников EACH G2000 за $17 точно не обойтись. Или же можно полностью погрузиться в виртуальный мир при помощи шлема ВР PARK V2 стоимостью $18. Если же нет желания покупать монитор или телевизор, то играть можно прямо на стене благодаря светодиодному проектору Excelvan CL720D за $140.

Техногики оценят товары из соответствующей категории, и это может быть, к примеру, мощный фаблет Xiaomi Mi Max с огромным 6,44-дюймовым экраном и встроенной памятью целых 64 Гб, который станет вашим за $240. Его, как и любой другой смартфон, запросто можно превратить в фотоаппарат благодаря набору из пяти линз APEXEL APL-DG5 стоимостью $9, а если вы постоянно носите с собой много электроники, то присмотритесь к рюкзаку TIGERNU T B3143 01 за $29, в который легко вмещается 17-дюймовый лэптоп.

Для тех мужчин, руки у которых растут из плеч, GearBest приготовил скидки на всевозможные полезные инструменты: мультиметр YELEC MS8232 стоит всего $11, лазерный дальномер KXL-E40 не более $17, а штангенциркуль с ЖК-экраном станет вашим и вовсе за $6. Мужчины, ведущие активный образ жизни, будут рады подарку из категории для спортсменов, где есть фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 1S за $12, его потомок Xiaomi Mi Band 2 за $25 и даже экшен-камера Elephone ELE Explorer с возможностью записи 4К-видео по цене $54. К ним присоединяются 2К-видеорегистратор VIOFO A119 за $100, Bluetooth-гарнитура Meizu EP51 за $36 с прочным соединительным кабелем и эргономичные наушники KZ-ATE с 3,5-миллиметровым коннектором, которые стоят не более $9.

Если же ваш любимый мужчина – это сын, то присмотритесь к миниатюрной фигурке штурмовика из Звездных Войн за $6 и Неокубу – популярной игрушке на основе шариков из магнитов с ценой в размере $12. Есть игрушки и для более взрослых мужчин, например, квадрокоптер JJRC H36 за $13. Также в акции есть отдельная категория для тех, кто увлекается охотой и рыбалкой. Здесь вы найдете все, что нужно для этих хобби – фонарики, ножи, супервместительные рюкзаки, лампы для кемпинга и базе светодиодов и, конечно же, внешние аккумуляторы: среди них есть оригинальный Xiaomi ZMI PB810 на 10000 мАч всего за $2. От него можно зарядить смартфон GeoTel A1 из этой же категории, который стоит не боле $70 и при этом совершенно не боится воды, пыли и падений, равно как и смартфоны Nomu S30 и Nomu S10 за $227 и $120 соответственно.