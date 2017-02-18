Полиция раскрыла убийство, которое произошло в январе на ул. Марины Цветаевой. Оказалось, что сестра убила собственного брата в его квартире на глазах у матери.Следственно-оперативная группа выяснила личность убитого (32-летний мужчина, хозяин квартиры, ранее судимый), а также опросила его близких и соседей..подробнее

Новость была оставлена 18 февраля 2017 17:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.