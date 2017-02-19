Что отличает усиленные мобильники от обычных, помимо их невосприимчивости к внешним воздействиям? Конечно же, толщина корпуса, если речь идет о действительно защищенных моделях, а не тех, где это просто маркетинг. К таким аппаратам относится и новый Blackview BV7000 Pro, вот только в его случае корпус можно считать одним из самых тонких в классе.

Толщина смартфона Blackview BV7000 Pro не превышает 13 миллиметров, но при этом он не боится воды, падений, пыли и блондинок с длинными ногтями, так как защищен со всех сторон, и даже его Full HD-экран с диагональю 5 дюймов надежно прикрыт усиленным стеклом Gorilla Glass третьего поколения, которое оказалось даже прочнее текущего пятого поколения. Новый моноблок построен на 8-ядерном процессоре от MediaTek и поставляется с 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти, а емкость его съемного аккумулятора составляет 3500 мАч, так что его точно хватит на несколько дней при условии грамотной настройки программной части.

Blackview BV7000 Pro держит сети LTE и оснащается двумя слотами под SIM-карты, а его брутальный корпус предлагается в трех вариантах окраски и несет в себе встроенный дактилоскоп. Все это дополнено ОС Android 6.0, но вот чего у Blackview BV7000 Pro пока нет, так это рекомендуемой цены.