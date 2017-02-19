Поединок с участием российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко перенесен из-за болезни его соперника американца Мэтта Митриона. У него, по некоторым данным, нашли камни в почках. Сам Емельяненко выразил сожаление в связи с отменой боя и поблагодарил фанатов за поддержку.

Новость была оставлена 19 февраля 2017 05:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.