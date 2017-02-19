Чемпион мира по версии Всемирной боксерской федерации (WBF) в весовой категории до 90,71 килограмма американец Рой Джонс заявил, что завершит карьеру в 2017 году. Он признался, что не скрывает своего намерения, и отметил, что в его возрасте боксер не может быть уверен, до какого времени сможет продолжать драться.

Новость была оставлена 19 февраля 2017 05:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.