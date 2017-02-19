Итак, никто из окружения Януковича не наказан. Ни за расстрелы на Майдане, ни за коррупционные деяния! Не конфисковано практически ничего! И ничего не возвращено в собственность государства. Что и не удивительно, ведь дела не доведены до конца! И обвинительных приговоров нет.

Новость была оставлена 19 февраля 2017 21:00 в категории Экономика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.