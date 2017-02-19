Сборная России проиграла команде Дании в финале чемпионата Европы по бадминтону среди смешанных команд в польском Любине. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу датчан. Россияне впервые добрались до финала турнира. Ранее российские бадминтонисты четыре раза выходили в полуфинал.

Новость была оставлена 19 февраля 2017 21:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.