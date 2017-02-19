Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поаплодировал взятию ворот своей команды в игре 1/8 финала Кубка Англии с «Блэкберн Роверс». Португальский специалист оценил комбинацию команды-соперника, которую ударом в дальний угол завершил Дэнни Грэм. Встреча закончилась победой МЮ со счетом 2:1.

Новость была оставлена 19 февраля 2017 21:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.