Ранее в этом году корпорация Microsoft обучила свою ОС Windows 10 работе с процессорами на базе архитектуры ARM, и все начали надеяться, что совсем скоро выйдет новый мощный мобильник, который будет способен полностью заменить десктоп с точки зрения программного обеспечения. Но, как выяснилось, начнется все не со смартфонов, а с ноутбуков.

Сегодня стало известно, что производители компьютеров уже тестируют ноутбуки на базе процессора Snapdragon 820 от Qualcomm, работающие на базе полноценной ОС от Microsoft. А если стартовал тест, следовательно, до релиза уже рукой подать. По слухам, все случится уже в этом году, но не раньше второй его половины, и будут это вполне неплохие бюджетники с 4 Гб оперативной памяти, возможностей которых вполне будет достаточно и для работы, и для Интернета с его потоковым видео в разрешении до 4К включительно.

Совершенно очевидно, что новые ноутбуки будут стоить очень немного, иначе они попросту не будут продаваться, плюс это же прямые конкуренты хромбуков, а Microsoft спит и видит, как Google со своей Chrome OS бежит с рынка мобильных ПК под ее натиском. Что же до смартфонов на базе настольной Windows 10, то Microsoft уже достаточно давно работает над аппаратом под названием Surface Phone. Его анонс также ожидается в этом году.