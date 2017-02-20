Как известно, в YouTube очень много рекламы, которая выскакивает тогда, когда она не нужна. Правда, многие уже давно пользуются блокировщиками этого спама, но есть еще те, кто не знает о существовании AdBlock. Вот именно этим людям Google решил пойти навстречу — уже сравнительно скоро рекламы в YouTube станет меньше.

Видеопортал YouTube избавится от рекламных роликов длительностью 30 секунд, которые вставляются перед видео, и которые невозможно отключить. Случится это уже в следующем году, но пока что без указания точной даты. Казалось бы, что может быть лучше, ведь YouTube решил уменьшить количество спама, но все не так просто — 20-секундные ролики никуда не денутся и продолжат мешать пользователям наслаждаться просмотром нужных им видео. Более того, к ним прибавятся ролики длиной 6 секунд, которые, конечно же, будет невозможно пропустить.

С одной стороны, общее время рекламы сократится, но, с другой стороны, теперь Google будет брать количеством. А делается это, кстати, вовсе не из заботы о нас, простых пользователях, а исходя из личной выгоды — по статистике, видео 30-секундной спам-врезкой закрываются чаще, чем с менее длинным рекламным роликом в начале, так что новый подход должен принести больше денег. Плюс к этому, видеосервисы со встроенной рекламой есть в крупных социальных сетях, и в последнее время конкуренция для YouTube с их стороны существенно возросла.