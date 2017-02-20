Компания Xiaomi готовит новый флагманский смартфон Mi6, который мы точно не увидим на MWC 2017, равно как и другие новинки от этого производителя. Как сообщается, аппарат будет представлен в двух версиях с минимальными различиями.

Визуально отличить один вариант Xiaomi Mi6 от другого не получится, поскольку также выйдет Xiaomi Mi6 Plus (по слухам) с большими размерами экрана. И все же, разница между модификациями затронет не только встроенную и оперативную памяти — к подобной дифференциации все уже давным-давно привыкли. При сохранении физических габаритов, новый Xiaomi Mi6 выйдет с двумя разными разрешениями экрана: кто не готов платить много денег за китайский чистокровный мобильник, сможет купить вариант с 32 Гб встроенной памяти и 4 Гб ОЗУ, и экран в этом случае будет держать разрешение Full HD.

Тем же, кому этого недостаточно, будет предложена уже Quad HD-версия с 4 или 6 Гб ОЗУ и 64 Гб ROM. Диагональ экрана при этом составит от 5 до 5,2 дюйма, а корпус обещают сделать керамическим, так что можно заранее прикинуть, из какого материала покупать дополнительный чехол, чтобы сберечь столь хрупкую керамику. На примере Xiaomi Mi Mix отлично видно, как легко ее можно разбить. Новый Xiaomi Mi6 выйдет в первой половине этого года в комплекте с двумя фотокамерами от Sony — основной на 12 Мп и фронтальной на 8 Мп.