Стали известны суммы призовых, которые получат биатлонисты по итогам чемпионата мира в австрийском Хохфильцене. Наибольшую сумму получит Лаура Дальмайер — 65 тысяч евро. На первом месте у мужчин оказался француз Мартен Фуркад — 45 тысяч евро. Больше всех среди россиян заработал Антон Шипулин — 19,75 тысячи.

Новость была оставлена 20 февраля 2017 13:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.