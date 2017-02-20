Вратарь вьетнамского клуба «Донгтам Лонган» специально пропустил три мяча в знак протеста против решения арбитра. Встреча чемпионата Вьетнама между клубами «Донгтам Лонган» и «Хошимин» прошла в воскресенье. До 90-й минуты счет был равный — 2:2. В этот момент арбитр назначил пенальти.

Новость была оставлена 20 февраля 2017 13:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.