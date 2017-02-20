Компания Xiaomi, которую многие эксперты называют китайской Apple, уже давно является одним из крупнейших производителей мощных и доступных смартфонов. Именно ее продукции посвящена новая акция в интернет-магазине GearBest, в рамках которой снижены цены на самые популярные модели смартфонов.





Смартфон Xiaomi Mi5s может стать вашим по цене $390, которую можно получить при активации купона «Mi54GGB». Скидка актуальна для 50 аппаратов в серебристом цвете корпуса. Данная модель наделена 4 Гб оперативной памяти, встроенным накопителем на 128 Гб, камерой на 12 Мп, Full HD-экраном с диагональю 5,15 дюйма и 4-ядерным процессором с частотой 2,15 ГГц. Поверх ОС Google Android 6 установлена фирменная оболочка MIUI 8, а емкость АКБ составила 3200 мАч.

Более доступный вариант этого смартфона носит название XiaoMi Mi5 и стоит $250 по коду «MI5GBX», и доступно 400 копий этого мобильника. Здесь, при сохранении прежних ОС, процессора и сенсорного экрана, присутствуют 3 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти, а также несъемная батарея емкостью 3000 мАч.

Очень популярный в России фаблет Xiaomi Redmi Note 3 Pro тоже участвует в акции и стоит всего $179 по купону «REXM». Скидка распространяется на 100 смартфонов. Модель не нуждается в представлении, но все же напомним, что входит в ее состав. Покупая данный аппарат, пользователь получит смартфон с большим Full HD-экраном на 5,5 дюйма по диагонали, АКБ емкостью 4000 мАч, 32 Гб ROM, 3 гигабайта ОЗУ, слот microSD, полностью металлический корпус толщиной всего 9 миллиметров и процессор с тактовой частотой 1,8 ГГц на шести ядрах.

Также скидки действуют на 100 копий рассмотренного выше смартфона Xiaomi Mi5, но уже с 32 Гб встроенной памяти. Купон «MI5GB3» дает возможность купить его за $250. Плюс в акции участвует смартфон, не имеющий отношения к Xiaomi – это мощнейший фаблет OnePlus 3T, по купону «OPTGBS» доступный за $449. Стоимость включает в себя Full HD-экран на 5,5 дюйма, 6 Гб оперативной памяти, 64 Гб ROM, 4 ядра с частотой 2,35 ГГц в центральном процессоре и аккумулятор на 3400 мАч.