Категория: Столица | 20 февраля 2017 17:00
В Киеве правоохранители ликвидировали конвертационный центр с оборотом в 600 млн грн, который действовал на территории столицы и Черкасс. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.
Правоохранители провели 17 обысков по местам проживания участников конвертационного центра, а также в.подробнее
Новость была оставлена 20 февраля 2017 17:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.