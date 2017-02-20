В Киеве правоохранители ликвидировали конвертационный центр с оборотом в 600 млн грн, который действовал на территории столицы и Черкасс. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

Правоохранители провели 17 обысков по местам проживания участников конвертационного центра, а также в.подробнее