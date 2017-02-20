В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом в 600 млн грн: фото
Категория: Столица | 20 февраля 2017 17:00

   В Киеве правоохранители ликвидировали конвертационный центр с оборотом в 600 млн грн, который действовал на территории столицы и Черкасс. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

Правоохранители провели 17 обысков по местам проживания участников конвертационного центра, а также в.подробнее

Новость была оставлена 20 февраля 2017 17:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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