В этом году компания HTC выпустит около 10 новых мобильников, и один из них — это грядущий One X10. Сегодня в сети появились первые его снимки, по которым сразу стало понятно, что покупать данный аппарат из-за дизайна нет никакого смысла — он скопирован с китайских современных моделей из бюджетного сегмента.

Смартфон HTC One X10 выглядит абсолютно вторично и даже, можно сказать, уныло, а стоить при этом будет существенно дороже аналогов просто потому, что это HTC. Совершенно безликий, этот моноблок не может похвастаться абсолютно ничем новым, и даже от своего предшественника, выпущенного уже год назад, он почти не отличается в плане аппаратно начинки. Согласно предоставленным сведениям, внутри HTC One X10 находятся 32 Гб встроенной памяти и 3 Гб RAM, а также уже не самый современный процессор Helio P10 от MediaTek, пусть и с 8 ядрами на частоте 1,9 ГГц. От Х9 данный аппарат отличается лишь камерами — основная 16,3 мп и фронталка 8 Мп против 13 и 5 Мп соответственно у Х9. Экран нового HTC One X10 тянет разрешение Full HD при диагонали 5,5 дюйма. Познакомиться с новым смартфоном получится в конце месяца на шоу MWC 2017. По предварительным данным, его стоимость превысит 200 долларов США уже хотя бы потому, что на прошлой неделе HTC отказалась от разработки и производства совсем доступных мобильников.