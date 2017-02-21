Категория: Столица | 21 февраля 2017 05:00
В центре Киева проходит факельное шествие с целью чествования памяти героев Небесной сотни. Об этом сообщает УНИАН.
Сейчас колонна движется по проезжей части с Европейской площади по улице Грушевского в направлении правительственного квартала.
Участники шествия планируют с улицы Грушевского.подробнее
Новость была оставлена 21 февраля 2017 05:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.