В Киеве проходит факельное шествие в память о Небесной сотне
Категория: Столица | 21 февраля 2017 05:00

   В центре Киева проходит факельное шествие с целью чествования памяти героев Небесной сотни. Об этом сообщает УНИАН.

Сейчас колонна движется по проезжей части с Европейской площади по улице Грушевского в направлении правительственного квартала.

Участники шествия планируют с улицы Грушевского.подробнее

Новость была оставлена 21 февраля 2017 05:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.

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