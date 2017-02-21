В центре Киева проходит факельное шествие с целью чествования памяти героев Небесной сотни. Об этом сообщает УНИАН.

Сейчас колонна движется по проезжей части с Европейской площади по улице Грушевского в направлении правительственного квартала.

Участники шествия планируют с улицы Грушевского.подробнее