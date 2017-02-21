Нападающий «Барселоны» Лионель Месси потребовал от руководства клуба избавиться от Люки Диня, Жереми Матье и Андре Гомеша. В ином случае форвард откажется подписывать с каталонцами новый контракт. Месси недоволен положением дел в клубе после разгромного поражения от ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Новость была оставлена 21 февраля 2017 05:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.