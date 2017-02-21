В ночь с понедельника на вторник, 21 февраля, в Киеве неизвестные на иномарке похитили у сотрудников столичного предприятия более 1 млн грн.Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.Как только сообщение о совершении разбойного нападения в Соломенском районе поступило в полицию, на место выехала следственно-.подробнее

Новость была оставлена 21 февраля 2017 17:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.