Российский гонщик Сергей Сироткин в сезоне-2017 будет резервным пилотом команды «Формулы-1» Renault. В апреле 2016 года 21-летний россиянин стал тестовым пилотом Renault и принял участие в свободных заездах на Гран-при России и Бразилии, а также принимал участие в тестах в английском Сильверстоуне.

Новость была оставлена 21 февраля 2017 21:00 в категории Спорт. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.