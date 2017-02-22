Иностранцы на службе в израильской армии. Теперь попасть в вооруженные силы еврейского государства могут люди, не имеющие гражданства. Главное условие — они должны находиться на территории Израиля и быть потомками евреев в четвертом поколении. Больше расскажет Сергей Ауслендер.

Новость была оставлена 22 февраля 2017 01:00 в категории Политика. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.