Современные смартфоны в подавляющем своем большинстве оснащаются лишь тремя аппаратными кнопками — включения и регулировки громкости. В новом мобильнике Ulefone Armor 2 этих самых кнопок ровно в два раза больше, то есть их уже 6, под стать объему оперативной памяти, и все это упаковано в бронированный корпус.

Смартфон Ulefone Armor 2 в самом деле оснащен 6 Гб ОЗУ и даже мощным процессором Helio P25 от MediaTek, что сильно выделяет его на фоне прочих усиленных гаджетов, которые почти все имеют средненькие спецификации. Новый Ulefone Armor 2 не стоит путать с его предшественником в лице Ulefone Armor, представленным в конце 2016 года. У него есть лишь 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти, а экран держит разрешение HD при диагонали 4,7 дюйма.



Конечно, параметры экрана и ROM для нового аппарата пока не известны, но RAM у него уже явно больше, да и процессор существенно мощнее, так что другие компоненты тоже наверняка будут улучшены. Детали о новом Ulefone Armor 2 будут раскрыты уже совсем скоро, через неделю на шоу MWC 2017 в Барселоне, и его появление там будет означать скорую европейскую экспансию всего модельного ряда Ulefone. Стоимость усиленного смартфона со стеклом Gorilla Glass поверх экрана будет раскрыта там же.