Современные смартфоны в подавляющем своем большинстве оснащаются лишь тремя аппаратными кнопками — включения и регулировки громкости. В новом мобильнике Ulefone Armor 2 этих самых кнопок ровно в два раза больше, то есть их уже 6, под стать объему оперативной памяти, и все это упаковано в бронированный корпус.
Смартфон Ulefone Armor 2 в самом деле оснащен 6 Гб ОЗУ и даже мощным процессором Helio P25 от MediaTek, что сильно выделяет его на фоне прочих усиленных гаджетов, которые почти все имеют средненькие спецификации. Новый Ulefone Armor 2 не стоит путать с его предшественником в лице Ulefone Armor, представленным в конце 2016 года. У него есть лишь 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти, а экран держит разрешение HD при диагонали 4,7 дюйма.
Конечно, параметры экрана и ROM для нового аппарата пока не известны, но RAM у него уже явно больше, да и процессор существенно мощнее, так что другие компоненты тоже наверняка будут улучшены. Детали о новом Ulefone Armor 2 будут раскрыты уже совсем скоро, через неделю на шоу MWC 2017 в Барселоне, и его появление там будет означать скорую европейскую экспансию всего модельного ряда Ulefone. Стоимость усиленного смартфона со стеклом Gorilla Glass поверх экрана будет раскрыта там же.
Новость была оставлена 22 февраля 2017 01:00 в категории Техника. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.