Компания Google вновь привлекает внимание к своей мобильной платформе Android, спекулируя слухами о кодовом названии ее следующей версии. Сегодня появились слухи, что ее нарекут в честь печенья Oreo. Официально это пока не подтверждается, но у Google уже был опыт использования названия популярного десерта.

Если вспомнить, то Android 4.4 носит название KitKat, да и самую современную Android 7 долгое время величали не иначе как Nutella, в честь всем известной шоколадной пасты. В итоге, правда, остановились на Nougat, но ведь ничего не мешает вернуться к прежней практике. И да, Android 8, о котором, собственно, и идет речь, будет анонсирован уже совсем скоро, поскольку предшествующая версия, еще под названием Android N, увидела свет в марте прошлого года. правда, ее релиз состоялся намного позже, в октябре 2016, но к делу это уже не относится.

Предположение о названии Android 8 в честь печенья Oreo высказал Хироши Локхаймер, старший вице-президент Android и Chrome OS. Очевидно, что это всего лишь вброс ради глобального хайпа, но ведь Google и правда может воспользоваться именно этим словом. Или же Oreo — это внутреннее название следующей версии мобильной платформы, и после релиза мы будем знать ее под совсем другим именем. В пользу этой версии говорит тот факт, что в период разработки Android 6 носила название Macadamia Nut Cookie.