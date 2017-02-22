Китайцы снова опередили всю планету и открыли предварительный заказ на еще даже не анонсированный смартфон Nokia 8. Его можно найти в магазине JD.com, вот только в описании аппарата задействованы старые неофициальные снимки, так что верить JD в этом моменте не следует.

Как сказано в описании, Nokia 8 сможет предложить покупателю Quad HD-экран с матрицей AMOLED и диагональю 5,7 дюйма, чтобы не быть хуже LG G6 и прочих флагманов 2017 года, к числу которых относится и она. Также обещан процессор Qualcomm 821 в базовой и 835 в топовой версии, а встроенная память мобильника сможет хранить или 64, или 128 Гб пользовательских данных в зависимости от выбранной комплектации.

Также упомянута фотокамера на 12 Мп, но только не основная, а передняя — сзади у мобильника установлен 24-мегапиксельный сенсор с хорошей оптикой. Есть у Nokia 8 и слот microSD под карты до 256 Гб, а также модуль LTE, две SIM-карты, потому что это не односимочный iPhone, и ОС Android 7 Nougat. Анонс Nokia 8, как утверждается, состоится в рамках шоу MWC 2017 в Барселоне уже через неделю вместе с другими новинками от некогда финского, а теперь китайского бренда.