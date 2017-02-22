Комиссия по вопросам ЖКХ Киевской городской администрации поддержала петицию о признании котов частью экосистемы Киева. Об этом сообщает пресс-служба КМДА.

Комиссия поручила исполнительному органу горсовета разработать целостную программу реализации петиции и презентовать через месяц. Также.подробнее