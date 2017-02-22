Категория: Столица | 22 февраля 2017 05:00
Комиссия по вопросам ЖКХ Киевской городской администрации поддержала петицию о признании котов частью экосистемы Киева. Об этом сообщает пресс-служба КМДА.
Комиссия поручила исполнительному органу горсовета разработать целостную программу реализации петиции и презентовать через месяц. Также.подробнее
Новость была оставлена 22 февраля 2017 05:00 в категории Столица. Вы можете читать ответы и комментарии к этой новости через RSS 2.0. Свой комментарий Вы можете написать в форме ниже.